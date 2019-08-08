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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 07:17

Son dakika: ’da fabrika ı

Son dakika haberi... Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.


'da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orta Mahalle 5. Cadde'de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, , Ümraniye, Sultanbeyli, itfaiye ekipleri, 40'tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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