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Şişme botla denize açılan gençleri personeli kurtardı

Şişme botla denize açılan gençler, beş saat sürüklendi. Umutları tükendiğinde personeli imdatlarına yetişti.

Bota çıka!

Yalova'da dün korku dolu anlar yaşandı... K.B. (33) ve T.G. (28) isimli iki vatandaş, serinlemek için Fıstıklı köyü sahilinden şişme botla denize açıldı. Ancak rüzgarın etkisiyle beş saat boyunca sürüklenen ikili, denizin ortasında mahsur kaldı. Armutlu-Mudanya arasındaki Bozburun açıklarında saatlerce sürüklenen bottaki iki genci, personeli kurtardı. Deniz ortasındaki kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.



Gençler, hayatlarını kurtaran ekibe teşekkür etti.

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