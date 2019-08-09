Yalova'da dün korku dolu anlar yaşandı... K.B. (33) ve T.G. (28) isimli iki vatandaş, serinlemek için Fıstıklı köyü sahilinden şişme botla denize açıldı. Ancak rüzgarın etkisiyle beş saat boyunca sürüklenen ikili, denizin ortasında mahsur kaldı. Armutlu-Mudanya arasındaki Bozburun açıklarında saatlerce sürüklenen bottaki iki genci, İDO personeli kurtardı. Deniz ortasındaki kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Gençler, hayatlarını kurtaran ekibe teşekkür etti.
- Yaşam
- 09.08.2019
- Gazete
Şişme botla denize açılan gençleri İDO personeli kurtardı
Şişme botla denize açılan gençler, beş saat sürüklendi. Umutları tükendiğinde İDO personeli imdatlarına yetişti.
Yalova'da dün korku dolu anlar yaşandı... K.B. (33) ve T.G. (28) isimli iki vatandaş, serinlemek için Fıstıklı köyü sahilinden şişme botla denize açıldı. Ancak rüzgarın etkisiyle beş saat boyunca sürüklenen ikili, denizin ortasında mahsur kaldı. Armutlu-Mudanya arasındaki Bozburun açıklarında saatlerce sürüklenen bottaki iki genci, İDO personeli kurtardı. Deniz ortasındaki kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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