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  • 09.08.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:22

Kulağından çıkan , doktorları bile şaşkına çevirdi

’da bir vatandaşın kulağına nar ağacını budarken girdi. Kulak zarına kadar ilerleyen kelebek, hastanede 2 saat sonrası penseyle canlı olarak çıkartıldı. Kelebeği çıkartan doktor ve hasta gözlerine inanamazken, operasyon esnasında zarar görmeyen kelebek doğaya salındı.


İlginç olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde nar budayan 38 yaşındaki Ahmet Gök'ün sağ kulağına yaklaşık 3 santim büyüklüğünde bir kelebek girdi. İlk başta ne olduğunu anlamayan Gök, ağrı hissetmesi üzerine kulağını arı soktu sandı. Ağrının bir saat boyunca devam etmesi ve kulağının içerisinde kıpırdamalar olduğunu fark eden Gök, soluğu hastanede aldı. Gök, Özel Şelale Termessos Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne gelerek durumunu izah etti. İlk muayenede Gök'ün kulağında kelebek olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

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