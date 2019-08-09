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  • 09.08.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:49

'da atan sürücü önündeki minibüse çarptı

’da trafiğe aldırmadan atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. anı kameralarına yansıdı.

Palandöken İlçesinde bir araç önünde ki otomobile attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipinde ki araç önünde ki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önünde ki minibüse arkadan çarptı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

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