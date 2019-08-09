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  • 09.08.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:10

’de yemeğini paylaşan tek kişi çıktı!

''in "'de aç kalmak" adlı , sosyal medyada haftanın en çok konuşulanları arasına girdi. Hayrettin'in "çok açım, bir dilim pizza alabilir miyim" sorusuna olumlu yanıt veren tek kişi, ABD'de evsiz olarak yaşayan bir çıktı.


'in, "'de aç kalmak" adlı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yemek yiyen insanların yanına giderek aç olduğunu söyleyen ve bir dilim pizza rica eden Hayrettin, bir kişi hariç herkesten hayır cevabı aldı. Hayrettin ile yemeğini paylaşan tek kişi bir evsiz oldu ve o evsiz kişi de çıktı! İşte insanın tüylerini diken diken eden o anlar…

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