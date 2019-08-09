Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı 10 Ağustos arefe günü itibarıyla idrak edilmeye başlanacak. Bu sene bayramın 1. günü 11 Ağustos'a denk geliyor. Bayram için tatil planı şekillenirken, vatandaşlar geçen sene yapılan 9 gün tatilin bu sene de yapılmasını bekliyorlar. Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile birlikte 4,5 gün yapılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili birleşti mi?

KURBAN BAYRAMİ TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak konu ile ilgili, tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.