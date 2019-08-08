Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.08.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 07:12

Takside iğrenç olay! Aracına binen genç kadını...

’nin İzmit ilçesinde iğrenç olay! Taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Takside iğrenç olay! Aracına binen genç kadını...
Olay, İzmit nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin üne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanına götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTakside iğrenç olay! Aracına binen genç kadını...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri