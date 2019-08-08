Bu kadarına da pes! Genç kadın, eski eşi ve ablası...

Alınan bilgiye göre, internetten tanıştığı kişiyle ilişki kuran M.B. (26) adlı kadının, cep telefonuyla çektiği görüntüleri internette yayacağını söyleyerek 50 bin lira istediği ileri sürüldü.

Söz konusu kişiden bu parayı alan M.B, tekrar aynı miktarda para isteyince mağdur tarafından polise şikayet edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şantajla suçlanan M.B. ve kendisine yardımcı oldukları iddia

edilen ablası A.B. (28) ve eski eşi M.G'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.