Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.08.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 07:56

Bu kadarına da pes! Genç kadın, eski eşi ve ablası...

'da, ten tanıştığı kişiyle gönül ilişkisi kurduktan sonra şantaj yaptığı iddia edilen kadın ile ona yardımcı olduğu öne sürülen ablası ve eski eşi yakalandı.

Bu kadarına da pes! Genç kadın, eski eşi ve ablası...

Alınan bilgiye göre, ten tanıştığı kişiyle ilişki kuran M.B. (26) adlı kadının, cep telefonuyla çektiği görüntüleri internette yayacağını söyleyerek 50 bin lira istediği ileri sürüldü.

Söz konusu kişiden bu parayı alan M.B, tekrar aynı miktarda para isteyince mağdur tarafından polise şikayet edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şantajla suçlanan M.B. ve kendisine yardımcı oldukları iddia
edilen ablası A.B. (28) ve eski eşi M.G'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBu kadarına da pes! Genç kadın, eski eşi ve ablası...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri