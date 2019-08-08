Olay, dün akşam saatlerinde Yalova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (33) ve T.G. (28) isimli 2 vatandaş serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı köyü sahiline gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açılan 2 vatandaşı dalgalar sürüklemeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
Şişme oyuncak botla Marmara'nın ortasında 5 saat
Yalova'nın Fıstıklı köyü sahilinden şişme botla denize açılıp şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi, deniz otobüsüne çekilerek kurtarıldı. Armutlu-Mudanya arasındaki Bozburun açıklarında saatlerce sürüklenen bottaki 2 genci, Yenikapı - Güzelyalı seferi yapan İDO personeli kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yalova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (33) ve T.G. (28) isimli 2 vatandaş serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı köyü sahiline gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açılan 2 vatandaşı dalgalar sürüklemeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
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