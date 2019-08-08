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  • 08.08.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:49

Kahramanmaraş'ta genç mimar için kök hücre seferberliği

Kahramanmaraş'ta ilik nakli bekleyen lösemi hastası 28 yaşındaki 'ün ailesi ve arkadaşları Türk Kızılay aracılığıyla "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattı.

Genç mimar için kök hücre seferberliği

Kahramanmaraş'ta ilik nakli bekleyen lösemi hastası mimar 28 yaşındaki 'ün ailesi ve arkadaşları, Türk Kızılay aracılığıyla "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlattı.

Türk Kızılayın Trabzon Caddesi'ndeki kan bağışı noktasında düzenlenen kampanyaya, vatandaşların yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de kan vererek destek oldu.

Baba Mevlüt Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır lösemi hastası olan oğlu ile diğer hastalar için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Göz, oğluna şifa olacak kemik iliğinin bulunmasını umut ettiklerini; bunu heyecanla beklediklerini ifade etti.

Adem Güzel de kuzeni Miraç Göz için daha önce ailesinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldığını ancak bunların yeterli olmadığını dile getirerek, "Hastamız Antalya'da tedavi görüyor. Biz de yaklaşık 4 gündür yoğun gayret gösteriyoruz. Kan vermenin ne demek olduğunu tüm insanlara duyurup anlatmak gerekiyor. Herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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