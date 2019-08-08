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  • 08.08.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 11:03

'de işçileri taşıyan midibüs devrildi! 22 yaralı

'de sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir midibüs kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası midibüs devrilirken, içindeki 22 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi! 22 yaralı

'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.

Hakan Kalan idaresindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de Mustafa Harman yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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