Çiçek gibi haber

Kahramanmaraş Türkoğlu'da yaşayan Sakine Çiçek (11) ve kardeşi Umut Emre (3) cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Şimdiye kadar kemikleri 300'den fazla kez kırılan iki kardeşin tedavisi için 70 bin lira gerekliydi. Ailenin durumu, ameliyat masrafını karşılayamayınca Sakine, hayırseverlerden yardım istedi. Açılan hesaba 3 günde 97 bin liranın üzerinde para gönderildi. İyileşeceği için yüzü gülen Sakine, "Önce kardeşim, sonra da ben ameliyat olacağım. Kalan parayı saklayıp kollarımı yaptıracağım. Çok mutluyum" dedi.