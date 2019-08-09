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  • 09.08.2019 08:30
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 08:34

'un feci ölümü! mı kaza mı cinayet mi?

Özel bir havayolu şirketinde lik yapan (23), aynı havayolu şirketinde pilot olarak çalışan M.C.O. (29) ile 5 ay önce ilişki yaşamaya başladı. Özge Birol, 3’üncü kattan düşerek can verdi. Pilot sevgilisi, “Kıskançlık yüzünden tartıştık, çok uğraştım, tutamadım” dedi.

İntihar mı kaza mı cinayet mi
Geçen pazar akşamı buluşan çift, 'de bir bara gitti. Saat 04.30 sıralarında, 'un Pendik'teki evine gittiler. Evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birol, 3'üncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü. Birol hayatını kaybederken, dairede bulunan pilot sevgilisi M.C.O. gözaltına alındı.



M.C.O. ifadesinde, Özge Birol ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Tartışma sırasında Özge, 'Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum' diyerek balkona gitti. Korkuluklardan ayağını dışarı atarak atlamaya çalıştı. Hemen müdahale ederek tuttum ve içeri çektim. Ancak tekrar ayağını atarak 3'üncü kattan aşağı kendisini bıraktı" dedi.

Görgü tanığı M.T. de "Balkondan sarkan kız erkeğin elinden kurtularak kendisini boşluğa bıraktı. Erkek şahıs aşağı indi ve ilk yardım yapmaya başladı" dedi.



Pilot M.C.O, ifadesinin ardından serbest kalırken, Özge Birol'un cesedi incelenmek üzere Kurumu'na gönderildi.

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