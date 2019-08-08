Borçlu kara listeye girer

Kredi çektim ödeyemedim, hapse girer miyim? Ne zaman icraya verilirim?

Bankalar kredi çekme işlemlerini oldukça ciddiye alır ve hukuksal anlamda da önemli mekanizmalarla korunur. Kredi çekerken sizden titizlikle istenen bilgiler ve bu bilgilere güvenerek temin edilen para karşılığında ödeyememek gibi bir gerçeklik sizi oldukça zor duruma düşürecektir. Borcun ödenememesi halinde, eğer icra dairesinde tazyik hapsi ile sonuçlanabilecek bir taahhüt vermediyseniz, sadece borçlu olmak nedeniyle hapse girmek gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat elbette tarafınıza bir icra takibi başlatılacaktır ve kara listeye alınmanız mümkün olacaktır. Kredi borçları ve devamında başımıza gelebilecek yasal takip işlemleri Tüketici Kredisi Yönetmeliği tarafından belirlenmektedir. Buna göre üst üste 2 kredi taksitinin ödenmemesi durumunda bankalar yasal takip sürecini başlatma hakkına sahip olabileceği gibi, kredinin geri kalan tutarını da sizden talep etme hakkına sahiptirler. Yasal takip ise 90 gün sonunda başlayacaktır. Yasal takip başladıktan sonra banka kredinizi iptal edebilir. Aynı zamanda krediyi taksitler halinde değil, geri kalan tutarın tamamını bir kere de ödemenizi talep etme hakkına da sahiptir. İcra takibinin kesinleşmesi ile maaş haczi, menkul ve gayrimenkullerinizin haczi, varsa üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarınızın haczi yoluyla banka alacağını tahsil etmeye çalışacak, bununla birlikte de faiz işlemeye devam edecektir. Yine icra müdürlüğünde alacağın tahsili için yapılacak tüm masraflar ile icra harçları ve avukatlık ücretleri de sizin borç hanenize yazılarak tahsil edilecektir. Ayrıca kredinize kefil var ise, banka kefilinize de müracaat ederek aynı süreci onun için de başlatacaktır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

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