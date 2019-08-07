Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar Kurban Bayramı hakkında araştırmalarına ağırlık verdi. Pek çok vatandaş internette 2019 yılı Arefe günü ne zaman sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mübarek Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte vatandaşların merakla araştırdığı o soruların cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.