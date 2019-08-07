Vatandaşların Kurban Bayramı hakkında hazırlığı devam ediyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayramda şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi köprüler ücretsiz olacak? İşte o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.​