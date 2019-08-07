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  • 07.08.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 23:24

'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi köprüler ücretsiz olacak?

'na az bir zaman kala bayram ziyareti ve tatil için şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz olacak? İşte cevabı...

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Vatandaşların Kurban Bayramı hakkında hazırlığı devam ediyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayramda şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi köprüler ücretsiz olacak? İşte o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.​

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