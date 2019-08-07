Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.
Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı
Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.
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