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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 00:10

'ya siz ilk Türk yolcu giriş yaptı

ile arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.



Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.

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