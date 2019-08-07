Yalova'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Yalova'da 'pes' dedirten olay! Yaşlı erkekleri tuzağa düşürüp...
Yalova'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
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