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  • 07.08.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 19:46

Son dakika: Sefaköy'de atık deposunda

'de bulunan bir atık deposunda çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülene yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi...

Sefaköy'de korkutan yangın

'de bulunan bir atık deposunda çıktı.

Yangın, Sefaköy Şehit Erol Olçok Caddesi üzerinde bulunan atık malzemeleri depolama merkezinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine , Bahçelievler ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangında bir kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Depoda bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra alandan ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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