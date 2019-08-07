Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırılan konuların başında bayram namaz saatleri yer alıyor. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da bayramı namazı 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak.
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