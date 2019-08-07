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  • 07.08.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 20:32

Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namaz saatleri vatandaşlar arama motorlarında şimdiden merakla sorgulatılıyor. Bayram namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna bayram öncesinde merakla yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırılan konuların başında bayram namaz saatleri yer alıyor. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da bayramı namazı 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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