Okullar 'tıp'a basa doldu

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2 milyonu aşkın adayın başvuru yaptığı YKS'de her 100 adaydan 81'i istediği bölüme yerleşti. Doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı üniversite tercihlerinde, boş kontenjan oranları yüzde 8'e düştü.
HUKUK VE ÖĞRETMENLİK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapora göre hemen her öğrencinin önlisans ya da lisans olmak üzere bir yüksek öğretim programına yerleştiği YKS'de zirve yine tıp ve hukuk fakültelerinin oldu. En az tercih ise mühendislik fakültelerine yapıldı, tıp ve hukuk fakülteleri yüzde 100, öğretmenlik bölümleri de yüzde 90 oranında doldu. Üniversiteler doluluk oranının artış gösterdiği 2019 YKS'de, tercih yapan her 100 adaydan 81'i üniversiteli oldu.
HAYALİNE KAVUŞTU
Aydın'da okul birincisi olmasına rağmen, bu durumunun kayıtlara geç işlenmesinden dolayı tıp fakültesini tercih edemeyen Hatice Nesibe Güler, sesini duyurdu. Yapılan hata düzeltilince tercihini yaptı. Tıp fakültesinde okumayı hayal eden Güler, sonuçlara göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.
HUKUK VE ÖĞRETMENLİK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapora göre hemen her öğrencinin önlisans ya da lisans olmak üzere bir yüksek öğretim programına yerleştiği YKS'de zirve yine tıp ve hukuk fakültelerinin oldu. En az tercih ise mühendislik fakültelerine yapıldı, tıp ve hukuk fakülteleri yüzde 100, öğretmenlik bölümleri de yüzde 90 oranında doldu. Üniversiteler doluluk oranının artış gösterdiği 2019 YKS'de, tercih yapan her 100 adaydan 81'i üniversiteli oldu.
HAYALİNE KAVUŞTU
Aydın'da okul birincisi olmasına rağmen, bu durumunun kayıtlara geç işlenmesinden dolayı tıp fakültesini tercih edemeyen Hatice Nesibe Güler, sesini duyurdu. Yapılan hata düzeltilince tercihini yaptı. Tıp fakültesinde okumayı hayal eden Güler, sonuçlara göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.