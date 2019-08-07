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Okullar 'tıp'a basa doldu

Bu yıl herkes üniversiteye yerleşti. Doluluk oranları yüzde 90’ı aştı. Her 100 adaydan 81’i üniversiteye kapağı attı. inde kalmadı.

Okullar 'tıp'a basa doldu
'nin dört bir yanından binlerce öğrencinin merakla beklediği Kurumları Sınavı () tercih sonuçları tarafından açıklandı. 2 milyonu aşkın adayın başvuru yaptığı YKS'de her 100 adaydan 81'i istediği bölüme yerleşti. Doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı üniversite tercihlerinde, oranları yüzde 8'e düştü.



HUKUK VE ÖĞRETMENLİK
Yükseköğretim Kurulu () tarafından hazırlanan rapora göre hemen her öğrencinin önlisans ya da lisans olmak üzere bir yüksek öğretim programına yerleştiği YKS'de zirve yine inin oldu. En az tercih ise mühendislik fakültelerine yapıldı, tıp ve hukuk fakülteleri yüzde 100, öğretmenlik bölümleri de yüzde 90 oranında doldu. Üniversiteler doluluk oranının artış gösterdiği 2019 YKS'de, tercih yapan her 100 adaydan 81'i üniversiteli oldu.



HAYALİNE KAVUŞTU
Aydın'da okul birincisi olmasına rağmen, bu durumunun kayıtlara geç işlenmesinden dolayı tıp fakültesini tercih edemeyen Hatice Nesibe Güler, sesini duyurdu. Yapılan hata düzeltilince tercihini yaptı. Tıp fakültesinde okumayı hayal eden Güler, sonuçlara göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.

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