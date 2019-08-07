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  • 07.08.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 21:17

7 Ağustos MPİ açıklandı! Hangi numaralara ikramiye çıktı?

Geçen hafta bir kişi 797 bin 794 liralık büyük ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango bayilerinden oynayan vatandaşlar heyecanla na heyecanla yanıt arıyor. Noter huzurunda çekilen bu akşam saat 21.15'te açıklandı. Peki, 7 Ağustos tarihinde ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 7 Ağustos ...

7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Bayilerde Şans Topu oynayan vatandaşlar 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu oynayan pek çok kişi 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 7 Ağustos Şans Topu sonuçları...

7 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1- 9 - 10 - 12 - 21 ve +2

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