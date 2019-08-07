Bayilerde Şans Topu oynayan vatandaşlar 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu oynayan pek çok kişi 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 7 Ağustos Şans Topu sonuçları...

7 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1- 9 - 10 - 12 - 21 ve +2