Konya'da oyuncak ayıdan patlayıcı çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş, patlayıcı ele geçirildi. Bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı, bomba uzmanı polisler tarafından incelemeye alınırken, 7 kişi gözaltına alındı.
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