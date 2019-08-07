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  • 07.08.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 14:14

'da oyuncak ayıdan patlayıcı çıktı

Ereğli'de içerisinde 1'i çocuk, 2'si kadın Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari araçta yapılan arama sırasında, bagajda bulunan çantanın içerisindeki oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

Konya'da oyuncak ayıdan patlayıcı çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş, patlayıcı ele geçirildi. Bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı, bomba uzmanı polisler tarafından incelemeye alınırken, 7 kişi gözaltına alındı.

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