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  • 07.08.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 14:55

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren olay! Komşusunun 135 bin lirasını gasp etti suçüstü yakalandı

Esenyurt'ta PTT acentalığı yapan komşusunu plan yaparak gasp eden Koray C. ve 3 arkadaşı, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Soygundan sonra olay yerinden sahte plakalı araçla kaçan soyguncuların peşine düşen polis ekipleri, şüphelileri 10 dakika içerisinde yakaladı.

Esenyurt'ta para taşıdığını öğrendiği PTT acentalığı yapan komşusunu plan yaparak gasp ettiği iddia edilen Koray C. suç arkadaşlarıyla birlikte polisin dikkati sayesinde 10 dakika içinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden polis ekiplerinin filmleri aratmayan bir kovalamacının ardından şüphelileri yakaladığı belirtildi. Şüphelilerin silahlı gasp anı ve polis tarafından yakalanmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde '6 Ağustos'ta PTT Acentalığı yaptığı öğrenilen U.A. yolda yürürken yanına yaklaşan 2 kişi, başına silah dayayarak içinde yaklaşık 135 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olaydan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

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