Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren olay! Komşusunun 135 bin lirasını gasp etti suçüstü yakalandı

Esenyurt'ta para taşıdığını öğrendiği PTT acentalığı yapan komşusunu plan yaparak gasp ettiği iddia edilen Koray C. suç arkadaşlarıyla birlikte polisin dikkati sayesinde 10 dakika içinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden polis ekiplerinin filmleri aratmayan bir kovalamacının ardından şüphelileri yakaladığı belirtildi. Şüphelilerin silahlı gasp anı ve polis tarafından yakalanmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi'nde '6 Ağustos'ta PTT Acentalığı yaptığı öğrenilen U.A. yolda yürürken yanına yaklaşan 2 kişi, başına silah dayayarak içinde yaklaşık 135 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olaydan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.