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  • 07.08.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:42

Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Son dakika haberi... İstanbul Beykoz'da arkadaşı ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki 'un cesedi bulundu. Yakınları, arama çalışmalarını göz yaşları içinde izledi.

Gözyaşları içinde izledi!

Beykoz, 15 yaşındaki dün arkadaşı Caner Şanlı ile yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı.

Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi.

Özyurt'u aramak için çalışma başlatıldı. Özyurt'un ailesi ve akrabaları Çubuklu Sahilinde arama çalışmalarını takip ederken, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 12.45 sıralarında Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu.

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