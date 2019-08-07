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  • 07.08.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:39

sınırında 4 bin 800 paket ele geçirildi

Son dakika haberine göre ’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket ele geçirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nin İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı.

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