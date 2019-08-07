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  • 07.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:37

'nda vahşet! Parkta asılı halde bulundu

Son dakika haberi... Kazlıçeşme'de elleri ve ayakları bağlı, spor aletine asılı halde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme mevkisinde, elleri ve ayakları bağlı, spor aletlerine iple asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kurumuna gönderildi.

Ölen kişinin olduğu öğrenildi.

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