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  • 07.08.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:29

Otomobil satın aldı başına gelmeyen kalmadı! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

'da yaşayan bir vatandaş, 1 yıl önce 93 bin liraya galeriden satın aldığı aracın kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak satıldığını öğrendi. Mağdur durumda olduğunu söyleyen vatandaş, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum." diyerek yetkililerden yardım istedi.

Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü (65), 1 yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin, kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak, satıldığını öğrendi. Görgülü, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum" diyerek, yetkililerden yardım istedi.

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