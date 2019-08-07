Otomobil satın aldı başına gelmeyen kalmadı! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü (65), 1 yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin, kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak, satıldığını öğrendi. Görgülü, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum" diyerek, yetkililerden yardım istedi.