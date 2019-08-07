Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? 2019 yılında Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatili resmi olarak arefe günü ile birlikte 4,5 gün sürecek. Geçtiğimiz yıl 9 gün yapılan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl da 9 gün uygulanması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar, bayram tatilinin birleşip birleşmediğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı birleşti mi? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.