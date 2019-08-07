Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasında kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, Türkiye'de gündem oldu.