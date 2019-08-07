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  • 07.08.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:30

Gerçek bir "" hikayesi! 14 yıldır bu adada tek yaşıyor

Elazığ ile Tunceli arasında Havzasının ortasında bulunan bir adaya yerleşip 14 yılda diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren ve gerçek bir "" hikayesini ortaya koyan 80 yaşındaki 'ın ilk misafiri Vali oldu.


Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasında kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, Türkiye'de gündem oldu.

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