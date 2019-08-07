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  • 07.08.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 22:05

7 Ağustos MPİ belli oldu! İşte günün Sayısal sonuçları...

Bayilerden oynayan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Heyecanla beklenen 7 Ağustos Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te açıklandı. Peki, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte o şanslı numaralar...

7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto'da çarşamba günü çekilişi için heyecanlı bekleyiş son buldu. 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Sayısal Loto oynayan pek çok kişi internette 7 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte çekiliş sonuçları...

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 11 - 16 - 24 - 33 - 38 - 49

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