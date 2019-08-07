Sayısal Loto'da çarşamba günü çekilişi için heyecanlı bekleyiş son buldu. 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Sayısal Loto oynayan pek çok kişi internette 7 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte çekiliş sonuçları...
7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonucu: 11 - 16 - 24 - 33 - 38 - 49
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