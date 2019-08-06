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  • 06.08.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:12

Ölen kardeşinin adını 9 yıldır tarlaya yazıyor

'un Alaca ilçesinde esnaflık yapan 'ın (38) kardeşi (23), 9 yıl önce den yaşamını yitirdi. Turan, kardeşinin anısını yaşatmak için her ölüm yıl dönümünde, traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor.



Alaca'daki sanayi sitesi esnafından, 2 çocuk babası Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan, 2010 yılında, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Mesut Turan, anısını yaşatmaya çalışıyor.

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