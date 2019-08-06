Şişli'de dehşet! Kendisini uyaran görevliyi defalarca bıçakladı

Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde otel çalışanına saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevlinin bıçaklandığı, saldırganın koşarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.