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  • 06.08.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:25

Şişli'de dehşet! Kendisini uyaran görevliyi defalarca bıçakladı

Şişli'de bulunan bir otelde çalışan görevli, kalma süresi dolan bir müşteriyi uyarınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası elinde bıçakla otele geri dönen müşteri, kendisini uyaran görevliyi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde otel çalışanına saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevlinin bıçaklandığı, saldırganın koşarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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