Muğla'da korkutan orman yangını Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü. Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü. Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında bir hektarlık alan zarar gördü. TÜM MANŞETLER