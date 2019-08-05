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  • 06.08.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 02:19

Zam sonrası marka marka güncel ne kadar oldu? İşte

Bazı sigara markalarına 3 Ağustos tarihinden itibaren zammın ardından tiryakiler içtikleri sigaraya zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Zam sonrası marka marka güncel sigara kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ne kadar oldu? İşte ....

Zam sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatlarına 3 Ağustos'ta yapılan zammın ardından internette güncel fiyatları araştırıyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. Peki, zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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