Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatlarına 3 Ağustos'ta yapılan zammın ardından internette güncel fiyatları araştırıyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. Peki, zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...