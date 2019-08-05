Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatlarına 3 Ağustos'ta yapılan zammın ardından internette güncel fiyatları araştırıyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. Peki, zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos sigara fiyat listesi...
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.
Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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