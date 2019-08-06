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  • 06.08.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 19:01

'de feci ! Düğün hazırlığındayken kazada öldü

'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.



Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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