Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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