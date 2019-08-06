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  • 06.08.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 19:23

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'daki nin teras katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Üsküdar'da korkutan yangın!

'daki nin teras katında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ünalan Ayazma Caddesi'ndeki bilim merkezinin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirerek binayı boşalttı.

HASARA NEDEN OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında merkezin terasındaki camlarda küçük çaplı patlamalar yaşandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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