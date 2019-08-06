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  • 06.08.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 17:49

'de feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

'de önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü olay yerinde, yanındaki yolcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de feci kaza!

-Gaziantep E90 otoyolu Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada Osmaniye'den Bahçe yönüne giden (25) idaresindeki otomobil, Fettah Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Barış Ay'ın cenazesi, olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak morga götürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan Mustafa Akkoç (26) ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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