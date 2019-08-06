Osmaniye-Gaziantep E90 otoyolu Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada Osmaniye'den Bahçe yönüne giden Barış Ay (25) idaresindeki otomobil, Fettah Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Barış Ay'ın cenazesi, olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak morga götürüldü.



Yaralı olarak kurtarılan Mustafa Akkoç (26) ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.





Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.