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  • 05.08.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 23:15

Van serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için götürüldü.

Van'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Erciş ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Koçköprü Mahallesi'nde, iki arkadaşıyla koyun otlatan Tarkan Gürbüz (14), serinlemek için mahalledeki baraj göletine girdi.

Göletin zeminindeki çamura saplanan Gürbüz, sudan çıkamayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Gürbüz'ü çıkarmaya çalışan arkadaşları da batma tehlikesi yaşayınca göletten çıkarak ailesine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe , sağlık, ve UMKE ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama , çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Gölette yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için götürüldü.

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