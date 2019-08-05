Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında kurban fiyatları bulunuyor. Maliyetlerin artmasına rağmen kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, Kızılay ve Diyanet kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.