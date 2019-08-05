Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.08.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 00:03

2019 ne kadar oldu? Kızılay ve Diyanet kurbanlık bağış fiyatları açıklandı

Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "" merakla araştırılıyor. Peki, 2019 oldu? Kızılay ve Diyanet kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatları....

2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında kurban fiyatları bulunuyor. Maliyetlerin artmasına rağmen kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, Kızılay ve Diyanet kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri2019 Kurban fiyatları ne kadar oldu? Kızılay ve Diyanet kurbanlık bağış fiyatları açıklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri