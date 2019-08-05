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  • 05.08.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 23:07

'da : 1 ölü, 1 yaralı

ilçesinde husumetli oldukları kişiler ile barışmaya giden iki kişiden biri çıkan kavgada öldü, diğeri yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, S.F. (26) ve M.Ö. (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gittiği esnada tartışma çıktı.

Tartışma sonrası S.F. ve M.Ö. husumetli oldukları kişiler tarafından önce bıçaklanıp daha sonra pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince S.F. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne M.Ö. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.F. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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