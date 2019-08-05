Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının hangi tarihte başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aşure günü için hazırlıklara başlayan vatandaşlar aynı zamanda "Aşure günü ne zaman ve hangi tarihte?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.