Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi. Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin açıklama yaptı.

EN SICAK AY

Açıklamada, küresel sıcaklıkların bu yıl temmuz ayında ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Küresel ortalamada yılın en sıcak ayının temmuz olduğu ifade edilen açıklamada, Temmuz 2019'un ise kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi.

SICAKLI ARTIYOR

Bu yıl temmuz ayında sıcaklığın, önceki ölçümlerde en sıcak ay olarak tespit edilen 2016 Temmuz'unun 0,04 derece üzerinde olduğu kaydedildi. Temmuz 2019'da ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,2 derece yüksek olduğuna işaret edildi.

Avrupa'da geçen ay mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar ölçülmüştü. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin pek çok bölgesinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmış, büyük şehirlerde sıcaklık rekorları kırılmıştı.