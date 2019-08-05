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  • 05.08.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 21:28

2019 kayıtlara geçen en oldu

'nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, 2019'un kayıtlara geçen en olduğunu açıkladı.

Kayıtlara geçen en sıcak ay!

Avrupa Birliği'nin () iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, 2019'un kayıtlara geçen en olduğu bildirildi. Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin açıklama yaptı.

EN SICAK AY
Açıklamada, küresel sıcaklıkların bu yıl temmuz ayında ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Küresel ortalamada yılın ının temmuz olduğu ifade edilen açıklamada, Temmuz 2019'un ise kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi.

SICAKLI ARTIYOR
Bu yıl temmuz ayında sıcaklığın, önceki ölçümlerde en sıcak ay olarak tespit edilen 2016 Temmuz'unun 0,04 derece üzerinde olduğu kaydedildi. Temmuz 2019'da ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,2 derece yüksek olduğuna işaret edildi.

Avrupa'da geçen ay mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar ölçülmüştü. , Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin pek çok bölgesinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmış, büyük şehirlerde sıcaklık rekorları kırılmıştı.

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