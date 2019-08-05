Burçların tarihi değişti NASA 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini açıklayan NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Peki İkizler burcunun yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti? İşte 2019 yeni burç sıralaması... Burçların tarihleri değişti açıklamasının ardından ise binlerce kişi yeni burç tarihlerini araştırdı. Peki yeni burç sıralasına göre Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Kova, Oğlak ve Yay burçlarının yeni tarihleri oldu? 13. yeni burç olan Yılan burcu tarihleri hangisi oldu? Astrolojide gökkürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir. Horoskopta çizilen göksel haritada bir daire üzerine yerleştirilmiş 12 bölümden herbiri olan burçlar aslında takımyıldızlardır.