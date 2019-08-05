Bayilerden On Numara oynayan pek çok kişi heyecanla sonuçlara odaklandı. Bu akşam On Numara çekiliş sonuçlarına göre hangi numaraların ikramiye kazanacağı merak ediliyordu. Saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından heyecan sona erdi. İdare tarafından sonuçlar mpi.gov.tr adresinden açıklandı. İşte merakla beklenen 5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları....

5 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI