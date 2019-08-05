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  • 06.08.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:17

MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Bu haftanın talihli numaraları hangileri?

5 Ağustos tarihinde Milli Piyango bayilerinden On Numara oynayan vatandaşlar gözlerini na çevirdi. 29 Temmuz'daki çekilişte ikramiye Ankara'daki bir talihliye çıkmıştı. On Numara oynayan pek çok kişi şimdi nı bekliyor. Milli Piyango İdaresi sonuçları 21.15'te noter huzurunda belirledi. İşte haftanın On Numara çekiliş sonuçları...

5 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Bayilerden On Numara oynayan pek çok kişi heyecanla sonuçlara odaklandı. Bu akşam On Numara çekiliş sonuçlarına göre hangi numaraların ikramiye kazanacağı merak ediliyordu. Saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından heyecan sona erdi. İdare tarafından sonuçlar mpi.gov.tr adresinden açıklandı. İşte merakla beklenen 5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları....

5 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

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