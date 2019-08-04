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  • 04.08.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 14:07

a'da dehşet veren kaza! Lüks aracın tavanı kamyonda kaldı

a'da yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabit Erol Gündüz yönetimindeki araç kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası lüks aracın tavanı kamyonda kalırken, araçta bulunan kişilerden biri öldü, 2'si ise yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, eşi ve torunu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 41 VF 818 plakalı otomobiliyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Sabit Erol Gündüz (65), Mudanya yol ayrımında, aynı istikamette ilerleyen M.G. idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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