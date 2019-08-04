Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, eşi ve torunu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 41 VF 818 plakalı otomobiliyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Sabit Erol Gündüz (65), Mudanya yol ayrımında, aynı istikamette ilerleyen M.G. idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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