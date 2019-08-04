Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli tatil için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. Peki, Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında Zafer Bayramı hangi gün ve kaç gün tatil olacak?
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olur?
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