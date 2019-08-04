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  • 04.08.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:20

4 Ağustos elektrik kesintisi ne zaman gelir saati! 'da elektrik ne zaman gelecek?

için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Bugün birçok ilçede ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki , kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi görülecek? elektrik kesintisi ne zaman gelir saati! 1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı.

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Bugün yani 4 Ağustos İstanbul'un birçok ilçesinde, mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ İstanbul için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek? Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek?

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