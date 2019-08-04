Bugün yani 4 Ağustos İstanbul'un birçok ilçesinde, mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ İstanbul için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek? Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek?