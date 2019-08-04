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  • 04.08.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:52

'den önümüzdeki hafta ile ilgili son dakika uyarısı! Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, bayram haftasına ilişkin tahminlerini açıkladı. İstanbul'da sıcaklığın 30 derecenin üstünde olacağı vurgulanırken, nem oranlarının da yüksek olacağı belirtildi.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da sıcaklığın önümüzdeki hafta 31 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden AA muhabirine yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da nem oranları bugünlerde yüzde 52 ila 90 arasında seyrediyor.

Gündüz yüzde 50 bandına kadar düşen nemin gece yüzde 80-90 arasına kadar çıkmasına rağmen hissedilir sıcaklıkta belirgin bir artış olmuyor. Gece sıcaklığın 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle nemin etkisi azalıyor.

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