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  • 04.08.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:53

? ı tatili kaç gün olacak? ?

ı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 9 günlük bayram tatili açıklaması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bayram tatilinin dokuz gün veya beş gün olması bir şeyi değiştirmiyor, çünkü birçok yer dolu" dedi. Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk yaşanacak. 500 bin kişinin otellerde tatil yapması, aile ziyaretleri de dahil 9 milyar liralık ekonomik hareket oluşması bekleniyor. Peki ?

Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?

Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ayın kaçında başlıyor 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kaldı. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılmıştı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söylemişti.

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