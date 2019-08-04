Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ayın kaçında başlıyor 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kaldı. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılmıştı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söylemişti.